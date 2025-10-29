पिंपरी-चिंचवड
चिंचवड परिसरात उद्या एकता दौड
चिंचवड, ता. २९ : लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ‘रन फॉर युनिटी’ अर्थात एकता दौड उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. शुक्रवार (ता.३१) रोजी सकाळी साडेसहा ते साडेसात या वेळेत हा उपक्रम होणार आहे.
चिंचवड पोलिस ठाणे, पोलिस आयुक्तालय यांच्या वतीने एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही दौड चापेकर चौक येथून सुरू होऊन गांधी पेठ-मोरया गोसावी मंदिर-हनुमान मंदिर-विठ्ठल मंदिर-भोई आळीमार्गे परत चापेकर चौक येथे येणार आहे. देशातील ऐक्य, एकात्मता आणि अखंडतेचा संदेश देण्यासाठी आयोजित या उपक्रमात शालेय विद्यार्थी, पोलिस मित्र, एनसीसी, समाजसेवी संस्था तसेच चिंचवड परिसरातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.