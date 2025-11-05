सोपानराव भोईर उड्डाणपुलाजवळ महिनाभरापासून पाण्याची गळती
चिंचवड, ता. ५ ः चिंचवडगाव ते आकुर्डी मुख्य रस्त्यावर सोपानराव भोईर रेल्वे उड्डाणपुलाजवळ जलवाहिनीतून पाणी गळती चालू आहे. उड्डाण पुलाच्या डाव्या बाजूस पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य वाहिनीतून मागील एक महिन्यापासून पाण्याचा अपव्यय सुरू आहे. जय गणेश विजन शॉपिंग मॉल समोरून हे पाणी मुख्य रस्ता ओलांडून दुसऱ्या बाजूला वाहत असूनही अद्याप दुरुस्ती झाली नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
सुरवातीला परिसरात सुरू असलेल्या इमारतीच्या बांधकामाचे किंवा पावसाचे पाणी असल्याचा गैरसमज झाला. मात्र, सतत पाणी वाहत असल्याने दुचाकी वाहन वळविताना स्लीप होण्याच्या घटना वाढल्याने नागरिकांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिनीतूनच गळती असल्याचे स्पष्ट झाले.
पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पाणी रस्त्यावर पसरू नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात निचऱ्याची व्यवस्था केली. परंतु मूळ गळती दुरुस्त न केल्याने पाणी वाया जात आहे. पाण्याची वाहिनी नक्की कोणाची? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. पालिकेला विचारले असता एमआयडीसीची वाहिनी आहे, असे म्हणतात. एमआयडीसीला विचारले असता कोणाची वाहिनी आहे ती पाहून दुरुस्ती करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट डोळ्यासमोर असताना पिण्याचे पाणी वाया जाणे ही गंभीर बाब आहे. पालिका किंवा एमआयडीसी पाणीपुरवठा विभागाने तत्काळ दखल घेऊन ही गळती थांबवावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
