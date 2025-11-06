श्री गुरुनानक जयंतीनिमित्त आकुर्डीत विविध उपक्रम

चिंचवड, ता. ६ ः श्री गुरुनानक यांच्या ५५६ व्या प्रकाश गुरुपर्वानिमित्त आकुर्डी येथील श्री गुरुनानक मानसरोवर गुरुद्वारा येथे बुधवारी मोठ्या श्रद्धाभावाने आणि भक्तीमय वातावरणात उत्सव साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने पहाटे अडीच वाजता नगरकीर्तनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नगाऱ्यांच्या तालावर आणि ‘जो बोले सो निहाल’च्या जयघोषात गुरू ग्रंथसाहिब यांच्या छत्रछायेखाली नगरकीर्तनाची सुरुवात झाली. सकाळी गुरू ग्रंथसाहिब जींचा ‘प्रकाश’ झाल्यानंतर दुपारी १२ ते १ या वेळेत अखंड भजन-कीर्तन झाले. गुरुद्वारा दर्शन, लंगरातील जेवण आणि प्रसादासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होती. दिवसभरात सुमारे १५ हजारांहून अधिक भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घेतला.
सामाजिक बांधिलकी जपत नानक साई सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष कमलजित सिंग यांच्या पुढाकाराने मोफत रक्तदान व आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरात १२० नागरिकांची तपासणी करण्यात आली, तर ५४ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. नागरिकांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.