अहिंसा चौकात पदपथावर राडारोडा;चेंबरभोवती धोकादायक भगदाड; पादचाऱ्यांची तारांबळ तसेच अपघाताची शक्यता वाढली...
चिंचवड, ता. ७ ः अहिंसा चौक परिसरात काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या पदपथ दुरुस्ती आणि मुख्य रस्त्यावरील चेंबर बदलण्याच्या कामाची पुन्हा दुरवस्था झाली आहे. नव्याने बसविलेल्या पेव्हिंग ब्लॉकवर राडारोडा टाकण्यात आला असून, त्यामुळे पादचाऱ्यांना या मार्गावरून चालणे अवघड झाले आहे.
दरम्यान, रस्त्यालगत असलेल्या चेंबरच्या सभोवती भगदाड पडले असून, वाहनचालकांचा तोल गेल्यास गंभीर अपघात होऊ शकतो. या ठिकाणी कोणतीही सूचना किंवा सुरक्षा व्यवस्था बसवलेली नाही नागरिकांनीच दोन सिमेंटच्या विटा उभ्या करून ठेवल्या आहेत.
स्थानिकांनी पालिकेकडे वारंवार तक्रारी करूनही दुरुस्तीचे काम न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. काम झाले, पण दर्जा कुठे? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. हा रस्ता महत्त्वाचा आणि रहदारीचा असल्याने, महापालिका विभागाने तातडीने चेंबरभोवतीचे भगदाड भरावे, तसेच पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यावा.
