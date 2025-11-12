गुरुद्वारा रस्त्यावर धोकादायक खड्डा
चिंचवड, ता.१२ ः वाल्हेकरवाडी गुरुद्वारा रस्त्यावरील महापालिकेच्या नियोजित खाऊगल्ली, सखी आंगण समोरील मोठा खड्डा पडल्यामुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्याच्या मधोमध पडलेला हा खड्डा दिसत नसल्याने विशेषतः रात्रीच्यावेळी वाहने अचानक घसरून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गुरुद्वारा ते आकुर्डी रेल्वे स्थानक हा रस्ता अत्यंत गर्दीचा असून रोज शेकडो दुचाकी व चारचाकी वाहने या मार्गाने जातात. अशा परिस्थितीत या ठिकाणी पडलेला खड्डा वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. काही दिवसांपासून हा खड्डा वाढत चालला असून अनेक वेळा तक्रार केल्यानंतरही अद्याप दुरुस्तीचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे किरकोळ अपघात घडत असून,मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित विभागाने तातडीने कारवाई करून रस्त्यावरील खड्डा बुजवावा,अशी सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.
CWD25A02481
