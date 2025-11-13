भुयारी मार्ग बंद असल्याने केएसबी चौकात कोंडी
चिंचवड, ता. १३ ः केएसबी चौकात गुरुवारी दुपारी तीन ते चारच्या सुमारास वाहतूक कोंडी झाली होती. दुपारीच वाहनांच्या लांब रांगा लागल्याने वाहनचालक आणि प्रवासी यांना त्रास सहन करावा लागला.
केएसबी चौकातील भुयारी मार्गात दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने हा मार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आली. त्यामुळे चौकातील सर्व वाहतूक वरच्या मार्गावर वळवावी लागली आणि काही वेळातच संपूर्ण चौक ठप्प झाला, असे नागरिकांनी सांगितले.
एमआयडीसी परिसरातील कंपन्यांतील कामगारांची सुटण्याची वेळ आणि कामगारांच्या बस सुटण्याची वेळ एकत्र आल्याने त्यातच भुयारी मार्ग बंद असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली. या चौकात भोसरी एमआयडीसीकडून निगडीकडे येणारी तसेच कुदळवाडी, चिखली, शाहूनगरकडून चिंचवडकडे जाणारी वाहने येत असल्याने वाहतुकीवर ताण वाढला.
दरम्यान चौकात वाहतूक पोलिस उपस्थित नसल्याने वाहनचालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. नागरिकांनी या ठिकाणी काम सुरू असल्यास वाहतूक नियंत्रणासाठी अतिरिक्त पोलिसांची नेमणूक करावी त्याचबरोबर पर्यायी मार्गाचे फलक लाऊन सूचना द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
त्या ठिकाणी लिकेज काढण्याचे काम सुरू असावे. त्यामुळे भुयारी मार्ग बंद करण्यात आला असावा. आम्ही याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन कळवितो.
-विजय भोजने, बीआरटीएस कार्यकारी अभियंता
