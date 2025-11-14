चिंचवडगावात काळभैरवनाथ जन्मोत्सव व काकडा आरती सांगता सोहळा उत्साहात
चिंचवड, ता. १४ ः चिंचवडगावचे ग्रामदैवत श्री काळभैरवनाथ महाराज यांचा जन्मोत्सव आणि काकडा आरती सांगता सोहळा उत्साहात झाला. विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि कीर्तन सेवांनी चिंचवडगावाला भक्तीमय वातावरण लाभले.
कोजागरी पौर्णिमेपासून सुरू झालेल्या या काकडा आरती महोत्सवात महिनाभर पहाटे काकडा आरती, भजन, प्रवचन असे कार्यक्रम पार पडले. या काकडा आरती परंपरेची सांगता अष्टमीला झाली. मंदिरात वेदमहर्षी शेखरदादा रबडे व ब्रह्मवृंद यांच्या मंत्रोच्चारात काळभैरवनाथ-जोगेश्वरी तसेच विठ्ठल-रुक्मिणी देवतांचे महाअभिषेक झाले. त्यानंतर दिंडीने हनुमान मंदिर, राम मंदिर, विठ्ठल-महादेव मंदिर, गांधी पेठ मार्गे दत्त मंदिर व मोरया समाधी मंदिर घाटावर काकड्याचे विसर्जन करण्यात आले. टाळ-मृदुंगाच्या गजरात महिलांच्या फुगड्या आणि भजनी मंडळांच्या सहभागामुळे वातावरण अधिकच रंगले.
पहिल्या दिवशी ज्येष्ठ कीर्तनकार मधुकर महाराज मोरे यांचे भजन-कीर्तन झाले. तर दुसऱ्या दिवशी कीर्तनसम्राट चैतन्य महाराज निंबोळे (नाशिक) यांचे काल्याचे कीर्तन झाले. ‘काल्याची हंडी’ फोडल्यावर महाआरती आणि महाप्रसादाचे वाटप झाले.
उत्सव समितीच्या वतीने आयोजित रक्तदान शिबिरात १२७ रक्तदात्यांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी चिंचवड गावातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या आयर्नमॅन स्वप्नील चिंचवडे, चैतन्य बेणारे, समृद्धी भोईर, इतिहास संशोधक ब. ही. चिंचवडे, नीलेश गावडे, तहसीलदार जयराज देशमुख, एमपीएससीत मुलींमध्ये राज्यात द्वितीय क्रमांक विजेती ममता औटी, प्रांत अधिकारी डॉ. यशवंत माने, योगाचार्य वैशाली देशमाने, काश्वी गायकवाड, कार्तिकी ननावरे, पोलिस उपायुक्त विठ्ठल कुबडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंकुश बांगर आदींचा उत्सव समिती व ग्रामस्थांतर्फे सन्मान करण्यात आला.
सायंकाळी मंदिरात काळभैरवनाथ अष्टकाची २१ आवर्तने करून आरती झाली. धनेश्वर एकतारी भजन मंडळाची सेवा सुरू राहिली. रात्री १२.३० वाजता काळभैरवनाथ महाराजांचा पाळणा हलवून जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.