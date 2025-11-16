‘नो पार्किंग’चा फलकच वाहनांच्या गराड्यात
चिंचवड, ता. १६ : पिंपरी चिंचवड वाहतूक उपायुक्त कार्यालयासमोर मुख्य रस्त्यावर ‘नो पार्किंग’ फलक आहे. तरीही, वाहने उभी केली जात आहेत. त्यामुळे अन्य वाहनांसाठी रस्ता अपुरा पडून कोंडी होत आहे. तर, अनेक वाहनांनी धडक दिल्यामुळे हे फलकदेखील वाकले आहेत.
या परिसरात मोरया बस स्थानक, शाळा, शॉपिंग मॉल, दुकाने आहेत. त्यामुळे परिसरात शालेय विद्यार्थी आणि नागरिकांची वर्दळ असते. त्यामुळे पीएमपीएमएल बस या मार्गावरून वळण घेताना मुख्य रस्त्यावर चारचाकी वाहने पार्क केल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. बसस्थानक असूनही मुख्य रस्त्यावर अनधिकृतरित्या बेकायदेशीर उभ्या केलेल्या चारचाकी कारमुळे बससाठी जागा मिळत नाही. परिणामी, सर्व बसेसना एस. के. कंपनी रोडवर दोन्ही बाजूला उभे करावे लागते. गर्दीच्या वेळी बसचालकांना वाहन वळवताना कसरत करावी लागत असून प्रवाशांनाही याचा फटका बसतो. पोलिस उपायुक्त कार्यालय या परिसरात असतानाही रस्त्यावर होत असलेल्या नियमभंगाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसते. नो पार्किंगमधील वाहने, वाकलेले फलक, कोंडी पाहता वाहतूक विभाग व महापालिकेने समन्वय साधून तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
