चिंचवडगाव-आकुर्डी मार्गावर खंडोबा माळ चौकात धोकादायक खड्डे

चिंचवड, ता. ९ : चिंचवडहून आकुर्डी खंडोबा मंदिर चौकाकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील खंडोबा माळ सिग्नलजवळ मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने वाहनधारकांची गैरसोय होत आहे. रोज सकाळ-संध्याकाळ येथे हजारो दुचाकी, चारचाकी तसेच बस वाहतूक सुरू असते; मात्र रस्त्याच्या मध्यभागी निर्माण झालेल्या खोल खड्ड्यांमुळे संतुलन बिघडून अपघाताचा धोका वाढला आहे.
विशेषतः दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती धोकादायक ठरत आहे. सिग्नल बदलताच वाहतूक वेगाने सुटते आणि अचानक वाहन खड्ड्यात अडकणे, आदळणे किंवा घसरून पडणे अशा घटना वारंवार घडत असल्याची नागरिकांचे म्हणणे आहे. दिवसभर वाहतुकीचा ताण असलेल्या या महत्त्वाच्या चौकात इतके मोठे खड्डे म्हणजे प्रशासनाचे गंभीर दुर्लक्ष असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी अनेक वेळा करण्यात आली असली तरी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. महापालिकेने खड्डे तात्काळ बुजवून रस्ता समतल करावा, तसेच कायमस्वरूपी दुरुस्ती करून नागरिकांना सुरक्षित आणि खड्डेमुक्त मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व प्रवासी करत आहेत.
