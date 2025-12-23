टाटा मोटर्सच्या कर्मचाऱ्यांचा स्नेहमेळावा स्वारगेट ः रतन टाटा यांच्या वाढदिवसानिमित्त टाटा मोटर्स एमटीडी (मशिन टूल डिव्हिजन) विभागाचा स्नेहमेळावा उत्साहात साजरा झाला.
चिंचवड, ता. २३ ः टाटा मोटर्स एमटीडी विभागातील (मशिन टूल विभाग) आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचा स्नेहमेळावा स्वारगेट येथील विणकर सभागृहात उत्साहात पार पडला. उद्योग विश्वातील आदर्श नेतृत्व मानले जाणारे दिवंगत रतन टाटा यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात हा स्नेहमेळावा आयोजित केला जातो.
या मेळाव्यात ६० ते ८५ वयोगटातील सुमारे १३० निवृत्त व कार्यरत कर्मचारी सहभागी झाले होते. अनेक वर्षांनंतर एकमेकांना भेटून जुन्या आठवणींना उजाळा देताना उपस्थितांच्या चेहऱ्यावर आनंद व आपुलकी स्पष्टपणे दिसून येत होती. कामकाजाच्या काळातील अनुभव, तांत्रिक बदल तसेच कंपनीच्या प्रगतीतील योगदानावर चर्चा झाली.
कार्यक्रमाची सुरुवात अल्पोपाहार, गणेशपूजन व दीपप्रज्वलनाने झाली. त्यानंतर मित्रांची मनोगते, लकी ड्रॉ, संगीत खुर्ची यांसह विविध मनोरंजक खेळांनी उपस्थितांनी मनसोक्त आनंद घेतला. धमाल गाण्यांवर नृत्य करून उत्साह द्विगुणित करण्यात आला. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सुनील साबळे, अशोक बारटक्के, हरी सुपेकर, माधव अरगुलकर, प्रभाकर पुजारी, सुनील मोरे, सुरेश रानवडे, नितीन साळवी, विजय गदो व सुनील शिरोडकर यांनी विशेष पुढाकार घेतला. एकजूट, माणुसकी व संघभावनेचा वारसा जपणारा हा स्नेहमेळावा असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
