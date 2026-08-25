एशियन ड्रॅगन बोट स्पर्धेत भारताला दोन रौप्य पदक

चिंचवड, ता.२४ ः जपानमधील क्योटांगो येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘एशियन ड्रॅगन बोट चॅम्पियनशिप २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पिंपरी-चिंचवडच्या खेळाडूंनी भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व करत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
थेरगाव येथील पिंपरी-चिंचवड वॉटर स्पोर्ट्स सेंटरच्या खेळाडूंनी अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या डी-१०-२०० मीटर आणि डी-१०-५०० मीटर अशा दोन्ही प्रकारांत दोन रौप्य पदकांची पटकावले. या स्पर्धेत वॉटर स्पोर्ट्स सेंटरच्या १७ खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये अंकुश पोटे, देवेंद्र सुर्वे, सोमनाथ लगड, सौरभ ढोकळे, पूजा फडोल, वैष्णव शिंपी, मनीषा माळी, यशश्री खेडकर, सुदर्शन गावडे, प्रथमेश पाटील, विश्वजीत भोसले, प्रणव बारणे, जयेश माळी, निरंजन पाटील, माहेश्वरी पाटील आणि आकाश घाटगे यांनी उत्कृष्ट सांघिक कौशल्याचे प्रदर्शन केले.
भारतीय संघाचे प्रशिक्षक दत्ता पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळाडूंनी हे यश संपादन केले. या कामगिरीबद्दल खेळाडूंचा गौरव करण्यात आला. यावेळी क्रीडा स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, क्रीडा सभापती कैलास कुटे आणि क्रीडा समिती सदस्य तानाजी बारणे, बाळा बारणे आदी उपस्थित होते. क्लबचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर बारणे, सचिव दत्तात्रेय बारणे प्रशिक्षक स्वामी महात्मे यांच्या पाठिंब्यामुळे खेळाडूंनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण केली.
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