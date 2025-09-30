कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची जयंती उत्साहात
देहू, ता. ३० : येथील संत तुकाराम विद्यालय, कै. शंकरराव मोरे कनिष्ठ महाविद्यालय, न्यू इंग्लिश स्कूल आणि संत जिजाबाई कन्या विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा १३८वा जयंती सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात आला. रयत शिक्षण संस्थेच्या पश्चिम विभागाचे सहाय्यक विभागीय अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. रयत को ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक प्रशांत खामकर, शिरीष मोहिते, नारायण मोरे, अमोल शेवाळे, माजी सरपंच कृष्णा परंडवाल, रत्नमाला करंडे, अॅड. सुनील काळोखे, सुनील हगवणे, माऊली काळोखे आदी यावेळी उपस्थित होते.
दत्तात्रय गायकवाड यांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या जीवनाविषयी विद्यार्थ्यांना प्रेरक भाषण केले. प्रमुख वक्ते प्रशांत खामकर यांनी कर्मवीरांच्या चरित्रातून मिळणारे धडे सांगितले.
संत तुकाराम विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका विद्या पवार, उपमुख्याध्यापिका विद्या कांबळे, स्वलेहा पठाण, संत जिजाबाई कन्या विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका निवेदिता पासलकर, रुक्मिणी साळुंके, भाग्यश्री रोकडे, विद्यालयातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी, स्थानिक स्कूल समितीचे सदस्य, पालक आणि विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.
