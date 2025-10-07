एसटीपी, घनकचऱ्यासाठी जागा मिळणार
देहू, ता.७ : तीर्थक्षेत्र देहूमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यास तसेच पीएमआरडीएला भुयारी गटार योजना राबविण्यास मंगळवारी (ता.७) देहू नगरपंचायतीच्या विशेष सभेत मंजुरी देण्यात आली.
नगरपंचायतीच्या सभागृहात वरील सभा झाली. उपनगराध्यक्षा प्रियंका मोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. मुख्याधिकारी चेतन कोंडे, कार्यालयीन अधीक्षक प्रियंका कदम, नगरपंचायत सदस्य योगेश काळोखे, योगेश परंडवाल, मयूर टिळेकर, प्रवीण काळोखे, सदस्या रसिका काळोखे, स्मिता चव्हाण, अभियंता संघपाल गायकवाड, सुरेंद्र आंधळे, रामदास भांगे, ज्ञानेश्वर शिंदे, धनंजय नाईकवडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्य शासनाकडून तीर्थक्षेत्र देहूत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी १०९ कोटी रुपये मंजूर आहेत. हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण राबविणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना जागा उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. याखेरीज, दिवाळीत फटाके स्टॉल उभारण्यासाठी विक्रेत्यांकडून पाचशे रुपये अनामत रक्कम (डिपॉझिट) घेणे, महिलांसाठी मॅट रांगोळी, डिझायनर मेणबत्त्या, सुगंधित उटणे बनवणे यासाठी महिला व बालकल्याण समितीमार्फत प्रशिक्षण देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. देहूमध्ये आठवड्यातून दोनदा आठवडे बाजार भरतो. त्यासाठी विक्रेत्यांकडून शुल्क वसुलीसाठी ठेकेदार नेमण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली. यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे.
