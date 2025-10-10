आम्हाला व्यवसायासाठी जागा द्या
देहू, ता. १० : हातगाडी, फळे, भाजीपाला विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यासाठी प्रशासनाने जागा उपलब्ध करुन द्यावी, यासाठी देहू नगरपंचायत कार्यालयावर गुरुवारी (ता. ९) मोर्चा काढण्यात आला. मुख्याधिकारी चेतन कोंडे यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
येथील मुख्य कमान ते जुनी ग्रामपंचायत कार्यालय आणि मुख्य कमान ते १४ टाळकरी कमान असलेल्या मुख्य रस्त्यालगत फळे, भाजीपाला, पूजेचे साहित्य विक्रते यांना दुकाने, हातगाड्या लावण्यास नगरपंचायतीने बंदी घातली आहे. देहू मुख्य कमान आणि १४ टाळकरी चौकापासून ५० मीटर पर्यंत फेरीविक्रीमुक्त करण्याचा निर्णय देहूनगर पंचायतीने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर हातगाडी विक्रेत्यांनी देहू नगरपंचायत कार्यालयात मुख्याधिकारी यांची भेट घेतली. तसेच ‘कायमस्वरुपी जागा उपलब्ध होत नाही, तो पर्यंत या फेरीविक्रेत्यांना मराठी शाळेसमोर व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बाजूला व्यवसाय करू द्यावा’, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली. शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकारी चेतन कोंडे यांच्याशी चर्चा केली.
मरिआई मंदिरासमोरील व लगतच्या जागेत साफसफाई करून, मुरूम टाकून प्रत्येकास आठ बाय आठची जागा येत्या दोन दिवसांत दिली जाईल.
- चेतन कोंडे, मुख्याधिकारी, देहू नगरपंचायत
