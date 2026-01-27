देहूत लकी ड्रॉ बक्षिस मोहीम
देहू ः देहू परिसरात प्रजासत्ताक दिन विविध शाळा आणि संस्थांच्या वतीने विविध कार्यक्रमांनी उत्साहात साजरा करण्यात आला.
देहू नगरपंचायत कार्यालयासमोर नगराध्यक्षा पूजा दिवटे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन केले. यावेळी नगरपंचायत प्रशासनाकडून मिळकतकर वसूल करण्यासाठी लकी ड्रॉ बक्षिस मोहीम राबविण्यात आली. त्यातील ५० विजेत्यांना फीज टीव्ही व इतर साहित्य वाटप करण्यात आले. तसेच गणेशोत्सव काळात पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा केलेल्या दहा जणांचा सत्कार करण्यात आला. उपनगराध्यक्ष प्रियांका मोरे, मुख्याधिकारी चेतन कोंडे व इतर उपस्थित होते.
संत तुकाराम विद्यालयात नारायण मोरे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन केले. विद्यार्थ्यांनी सामुदायिक कवायत, संविधान वाचन केले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किशोर यादव यांनी ध्वजवंदन केले. सृजन फाउंडेशनच्या अभंग इंग्लिश मीडियम स्कूल मध्ये रिझर्व्ह बँक मुंबईचे सहाय्यक व्यवस्थापक धनंजय भसे यांनी ध्वजवंदन केले. चौथी ते सातवीतील निवडक विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची प्रात्यक्षिके सादर केली. यामध्ये मल्लखांब, लाठीकाठी, स्केटिंग, कराटे तसेच सेल्फ डिफेन्सच्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी चित्तथरारक मानवी मनोरे रचून उपस्थितांची वाहवा मिळवली. शारीरिक शिक्षणाचे शिक्षक मायकल डेव्हिड व प्रतीक पांचाळ यांनीही कराटेमधील प्रात्यक्षिके सादर केली.
वर्षभर शाळेमध्ये ‘भारतातील ऐतिहासिक स्मारके’ या संकल्पनेवर आधारित विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. या स्पर्धांमध्ये यशस्वी झालेल्या जवळपास ७० विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी शालेय जीवनातील कर्तव्ये पार पाडली पाहिजे तसेच आपल्या देशाचे नाव उज्ज्वल केले पाहिजे, असे मत कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे धनंजय भसे यांनी व्यक्त केले. प्रास्ताविक शाळेच्या प्राचार्या डॉ. कविता अय्यर यांनी केले.
