देहू नगरपंचायतीला दोन हेक्टर जमीन उपलब्ध होणार
देहू, ता. ५ : देहू नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारत व अग्निशमन केंद्र या सार्वजनिक सुविधा साठी देहू येथील सरकारी गायरानातील पाच एकर जागा देहू नगरपंचायत प्रशासनाला देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश पत्र राज्याचे महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी मोहसीन शेख यांनी काढले आहे.
देहू नगरपंचायतीच्या स्थापनेस पाच वर्ष झाले आहे. तसेच देहूतील गायरानात ५९ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. नगरपंचायत प्रशासनाला इमारत बांधणीसाठी जागा आवश्यक होती. या पार्श्वभूमीवर देहू नगरपंचायत प्रशासनाकडून जागा मिळावी यासाठी शासन दरबारी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, याची दखल घेत शासनाने देहू नगरपंचायतीस दोन हेक्टर जागा इमारत व अग्निशमन केंद्र उभारण्यासाठी दिली आहे, असे आदेशाचे पत्र नुकतेच नगरपंचायतीला प्राप्त झाले आहे.
