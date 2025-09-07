इंदोरीत भावपूर्ण वातावरणात गणेशाला निरोप
इंदोरी, ता. ७ : इंदोरी येथील सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे गणरायाचे विसर्जन अकराव्या दिवशी भावपूर्ण वातावरणात व शांततेत पार पडले. सुमारे सव्वासात तास चाललेल्या या मिरवणुकीचा समारोप शनिवारी (ता. ६) रात्री ११.४५ वाजण्याच्या सुमारात शिवशक्ती मित्र मंडळाच्या गणेश विसर्जनाने झाला.
हनुमान मंदिरापासून शनिवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास कॅडबरी मित्र मंडळाच्या मिरवणुकीने सुरुवात झाली. मिरवणुकीला सुरुवात तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रणजित जाधव यांच्या हस्ते आणि पोलिस उपनिरीक्षक प्रशांत रेळेकर, मंडळाचे अध्यक्ष सोमनाथ झगडे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. एकूण १८ सार्वजनिक गणेश मंडळांपैकी ११ मंडळांनी मिरवणुकीत सहभाग घेतला. इतर मंडळांनी कुंडमळा व इंद्रायणी घाटावर गणेश विसर्जन केले. मिरवणूकीचा मार्ग हनुमान मंदिर, बाजारपेठ, ज्योतिबा मंदिर व इंद्रायणी घाट असा होता.
गतवर्षी मिरवणुकीत बहुतेक मंडळांनी डीजेचा वापर केला होता. यावर्षी ढोल-लेझीम व टाळ-मृदंग या पारंपरिक वाद्यांमुळे वातावरण भावपूर्ण व उत्साहाचे झाले होते. मिरवणुकीत गुलाल व भंडाऱ्याची उधळण मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली. मुकाई मित्र मंडळ आणि ग्रामपंचायतच्या वतीने निर्माल्य संकलन करून इंद्रायणी नदी स्वच्छ ठेवण्याचे कार्य केले गेले.
मिरवणुकीतील वाद्यगजर
- शिवशक्ती मित्र मंडळ, इंद्रायणी मित्र मंडळ, आणि स्वराज्य मित्र मंडळ - डीजेच्या तालावर विसर्जन मिरवणूक.
- महाविष्णू मित्र मंडळ, कॅडबरी कामगार मंडळ, संतोषीमाता मित्र मंडळ - पारंपरिक ढोल-लेझीम पथकांसह सहभाग.
- हनुमान मित्र मंडळ, धर्मनाथ मित्र मंडळ, ज्योतिबा मित्र मंडळ, इंद्रेश्वर मित्र मंडळ - टाळ-मृदंगाच्या निनादात भजन दिंडी.
- प्रगतीनगर मित्र मंडळ - बॅंजो पथकासह मिरवणूक.
PNE25V47477
---
