जलवाहिनी, रिंगरोडचे काम वेगाने व्हावे
इंदोरी, ता. १७ : चाकण-तळेगाव रस्त्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे जलवाहिनी टाकली जात आहे. हे काम संथ सुरू असल्याचा आरोप करत इंदोरी ग्रामस्थांनी येथे आंदोलन केले.
या कामामुळे रस्त्यावर चिखल आणि अन्य राडारोडा पडून आहे. तसेच ठिकठिकाणी खोदकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे अपघात वाढले आहेत. हे काम वेगाने करण्याबाबत नागरिकांनी मावळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या. तसेच हे काम दोन वेळा थांबवले होते. इंदोरी हद्दीत ग्रामपंचायतीची कुठलीही मान्यता न घेता रस्त्याची खोदाई केली आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
दरम्यान, रस्त्याचे काम पूर्ण जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. त्या कामाची रक्कम महापालिकेने त्यांना दिलेली आहे, असा दावा उपअभियंता दिनेश पाठक यांनी केला.
दरम्यान, उपअभियंता पाठक, ठेकेदार शीतल पवार व विजय मोरे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करत काम अधिक गतीने करण्याची आणि राडारोडा वेळेत उचलण्याची हमी घेतली.
आंदोलनात माजी सभापती विठ्ठल शिंदे, माजी जि.प. सदस्य प्रशांत ढोरे, माजी उपसरपंच संदीप नाटक, स्वप्नील शेवकर, उद्योजक प्रशांत भागवत, सरपंच शशिकांत शिंदे, उपसरपंच बेबीताई बैकर, सर्व सदस्य, दिलीप ढोरे, संदीप काशिद, जगन्नाथ शेवकर, अंकुश ढोरे, दिनेश चव्हाण, महेश पानसरे, ज्ञानेश्वर राऊत, सुरेश राऊत, संजय भेगडे, राहुल ढोरे, संतूर गायकवाड, अशोक शिंदे, रंगनाथ चव्हाण यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
