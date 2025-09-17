ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
इंदोरी, ता. १७ ः मावळ तालुक्यात मे महिन्यापासून सतत पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने खरीप हंगामावर मोठा परिणाम झाला आहे. पावसामुळे मशागती वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत. अधूनमधून उघडीप मिळाल्यामुळे काही ठिकाणी थोडीफार भात लागवड आणि सोयाबीन पेरणी झाली. मात्र, एकूणच केवळ वीस टक्के भात लागवड आणि वीस ते पंचवीस टक्के सोयाबीन पेरणी झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर इंदोरी आणि परिसरातील शेतकऱ्यांनी ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. शंकर उबाळे, आबासाहेब काशीद, सुदाम भसे, महेश भसे, काशिनाथ चव्हाण, दिनेश चव्हाण, संजय भेगडे, गुलाब शेवकर, मच्छिंद्र शेवकर, भागूजी दाभाडे, दत्तात्रेय दाभाडे, शांताराम दरेकर, हिरामण टिळेकर, बाळासाहेब गाडे या शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली आहे.
पावसामुळे बाजरी व सोयाबीन पिके वेळेपूर्वीच काढावी लागली. त्यामुळे उत्पादनात नुकसान झाले असून, दर्जाही घसरला आहे. भात लागवडीही अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्या असून, त्यावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. फवारणी करायची म्हटले तर पाऊस सवड देत नाही, अशी खंत शंकर उबाळे आणि भागूजी दाभाडे यांनी व्यक्त केली.
पावसाचे हेच स्वरूप पुढे राहिले, तर रब्बी हंगामावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. सध्या शेतांमध्ये तण फार वाढले असून, मशागतीसाठी आधी तणनाशकाची फवारणी करावी लागणार आहे. पण त्यासाठी हवामान उघड होणे आवश्यक आहे, असे संजय भेगडे आणि सुदाम भसे यांनी सांगितले. रब्बी हंगामात ज्वारी, गहू, हरभरा ही पिके घेतली जातात. मात्र खरीप हंगामातील परिस्थिती पाहता यंदाचा रब्बी हंगामही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
