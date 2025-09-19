समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी इंदोरीत विशेष ग्रामसभा
इंदोरी, ता. १९ : ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत इंदोरी ग्रामपंचायतीत विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली. यावेळी मावळचे गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान, सहाय्यक गटविकास अधिकारी सेवक थोरात, कृषी अधिकारी नवीनचंद्र बोराडे, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी स्वाती पाठक व पर्यवेक्षिका जुलेखा शेख यांनी अभियानाबाबत मार्गदर्शन केले.
सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरीत गाव, मनरेगा व अन्य योजनांचे अभिसरण, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास, गृहनिर्माण, सामाजिक न्याय, लोकसहभाग, श्रमदान चळवळ आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम या प्रमुख घटकांवर ग्रामस्थांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली व त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले.
दरम्यान, इंदोरी परिसरातून प्रस्तावित रेल्वेमार्ग बहुतेक बागायती क्षेत्रांतून जात असून त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. याआधीच इंदोरीतील मोठे शेतीक्षेत्र वन, गायरान, रिंगरोड, तळेगाव-चाकण रस्ता, इंदोरी-नाणोली मार्ग, जांबवडे मार्ग तसेच तळेगाव एमआयडीसी रस्ते अशा विकासकामांसाठी संपादित झाले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी या रेल्वेमार्गास तीव्र विरोध व्यक्त केला. अखेर ग्रामसभेत एकमताने विरोधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. याप्रसंगी विठ्ठल शिंदे, प्रशांत ढोरे, दिलीप ढोरे, प्रशांत भागवत, मल्हारी शिंदे, आबासाहेब काशिद, अशोक मराठे, रमेश घोजगे, अंकुश ढोरे आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण हुलगे यांनी केले. स्वागत सरपंच शशिकांत शिंदे यांनी केले. नियोजन दाऊद तांबोळी, विजय हिंगे व अनिकेत सोनवणे यांनी केले. आभार उपसरपंच बेबीताई बैकर यांनी मानले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.