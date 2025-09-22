इंदोरीत पारंपरिक पद्धतीने बैलपोळा उत्साहात
इंदोरी, ता. २२ : औद्योगिकीकरण व वाढत्या शहरीकरणामुळे शेती क्षेत्रात मोठी घट झाली असून, परिणामी शेतीकामाच्या बैलांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. यंत्रांच्या वापरामुळे बैलांचे महत्त्व कमी झाले. सद्यःस्थितीत मोजकेच शेतकरी कृषीलक्ष्मी जपत असून, त्यातीलही बहुतांश बैलसंख्या बैलगाडा शर्यतीपुरती मर्यादित असल्याचे दिसून येते.
बैलसंख्या घटल्यामुळे पूर्वीसारखा बैलपोळा सण मोठ्या प्रमाणावर साजरा होत नसला तरी शेतकऱ्यांची बैलांप्रति असलेली कृतज्ञता कमी झालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी उत्साहात हा सण साजरा करतात. इंदोरी व परिसरातील शेतकऱ्यांनी सकाळी बैलांना इंद्रायणी नदीवर नेऊन अंघोळ घालून, त्यांना चारापाणी दिल्यानंतर दुपारी साजशृंगार करण्यात आला. शिंगांना सोनेरी व हिंगूळ लावून बेगड बसविण्यात आले. अंगावर गेरू व रंगीत ठिपक्यांनी नक्षी काढण्यात आली. पाठीवर नक्षीदार झुल, कपाळपट्ट्या, बाशिंगे, शिंगांना पितळी किंवा स्टीलच्या शेंब्या, गळ्यात मण्यांच्या व घुंगरमाळा असा साज करून बैल सजविण्यात आले. सायंकाळी ग्रामदैवताच्या दर्शनासाठी व मिरवणुकीसाठी बैलांना गावात आणण्यात आले. सायंकाळी सहा वाजता मिरवणुकीस सुरुवात झाली व रात्री ८.३० वाजता समारोप झाला. ढोल-ताशांच्या गजरात, डीजेच्या निनादात व भंडाऱ्याची उधळण करीत ही मिरवणूक उत्साहात पार पडली. मिरवणुकीनंतर घराघरांत महिलांनी बैलांना ओवाळून पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला. मात्र, बहुतेक घरांत मातीच्या बैलांची पूजा होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.
---
