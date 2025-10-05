तालुका स्तरीय क्रीडा स्पर्धेत प्रगती शाळेचे यश
इंदोरीतील विद्यार्थ्यांचे
क्रीडा स्पर्धेत लक्षवेधी यश
इंदोरी, ता. ५ ः तालुका स्तरीय क्रीडा स्पर्धेत इंदोरीतील प्रगती विद्यालय आणि आ. ना. काशीद पाटील उच्चमाध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी लक्षवेधी यश मिळविले.
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे जिल्हा क्रीडा परिषद व मावळ तालुका क्रीडा शिक्षक महामंडळ यांच्या वतीने ही स्पर्धा पार पडली.
पदक विजेते स्पर्धक ः
वैयक्तिक मुले ः गणेश दिवटे (२०० मीटर धावणे - प्रथम), रिहान सय्यद (भालाफेक - प्रथम), वेदांत घोगरे (४०० मी. व १५०० मी. धावणे - प्रथम)
नीलेश अहिरे (३००० मी. धावणे - प्रथम)
सांघिक ः चार बाय ४०० मी. रिले - तृतीय (नीलेश अहिरे, सूरज प्रसाद, सिद्धार्थ खैरे, वेदांत घोगरे व ओम शिंदे).
मुली ः वैयक्तिक ः भालाफेक ः आदिका शिंदे (द्वितीय), वैष्णवी केदार (द्वितीय), प्राजक्ता सरकटे (तृतीय)
सांघिक ः चार बाय १०० मी रिले - तृतीय (आकांक्षा ढोरे, तनुजा काळे, अंजली गोपाळघर, तनुजा भाटे व भाग्यश्री वर्धे)
या मुलांना अरविंद नाईकरे, संतोष कदम व सतीश मिंडे यांनी, तर मुलींना स्वेता मोहिते व नयना पारिटे यांनी मार्गदर्शन केले. शालेय समितीचे अध्यक्ष दामोदर शिंदे, प्राचार्य महादेव ढाकणे व पर्यवेक्षक काकासाहेब भोरे यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन केले.
