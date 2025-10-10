भंडारा डोंगर देवस्थानच्या वतीने पूरग्रस्तांसाठी मदत
पिंपरी-चिंचवड

इंदोरी, ता.१० ः भंडारा डोंगरावरील श्री विठ्ठल रखुमाई संत तुकाराम महाराज देवस्थान व इंदोरी ग्रामस्थ यांचे वतीने
बीड जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांसाठी जीवनावश्यक वस्तु व अन्नधान्य पाठवण्यात आले.
भंडारा डोंगरावर मदत घेऊन जाणाऱ्या वाहनाचे पूजन करण्यात आले. यावेळी देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ व भाविक उपस्थित होते. नरेंद्र मुऱ्हे यांच्या सहकार्याने पूरग्रस्तांपर्यंत साहित्य पोचविले जाणार आहे. यामध्ये तांदूळ, गहू, गोडेतेल, डाळी, मिरची पावडर, हळद, कांदा लसूण मसाला, मीठ या वस्तूंचा समावेश आहे.

