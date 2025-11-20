इंदोरीतील शिबिरात १०६ जणांचे रक्तदान
इंदोरी, ता. २० : सकल मराठा समाज मावळ तालुका व प्रशांत भागवत युवा मंच इंदोरी यांचे वतीने इंदोरी येथे हनुमान मंदिर
प्रांगणात आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरास चांगला प्रतिसाद मिळाला. १०६ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. शिबिराचे उद्घाटन सरपंच शशिकांत शिंदे यांचे हस्ते आणि माजी सभापती ज्योती शिंदे, माजी जि. प. सदस्य प्रशांत ढोरे व माजी सरपंच रमेश घोजगे यांचे प्रमुख उपस्थितीत झाले. अध्यक्षस्थानी माजी सरपंच दामोदर शिंदे होते. यावेळी थॅलसिमिया आणि ॲनेमियाग्रस्तांसाठी मोफत रक्त उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे, असे आयोजकांकडून घोषित करण्यात आले. युवा नेते मनोहर भेगडे, दिनेश चव्हाण, महेश पानसरे व संदीप ढोरे यांचे हस्ते रक्तदात्यांना सन्मानित करुन प्रशस्तीपत्र देण्यात आले.
या प्रसंगी उपसरपंच जयश्री सावंत, बबनराव ढोरे, प्रदीप काशिद, शोभा शिंदे, मधुकर ढोरे पाटील, पुष्पा घोजगे, भरत घोजगे, भानुदास दरेकर उपस्थित होते. प्रास्ताविक व स्वागत प्रशांत भागवत यांनी, तर नियोजन नामदेव पानसरे व अतूल मराठे यांनी केले.
आभार आशिष ढोरे यांनी मानले.
