अलंकापुरी पायी दिंडीचे इंदोरीकरांतर्फे स्वागत
इंदोरी, ता. १२ : श्री अलंकापुरी पंचक्रोशी प्रदक्षिणा पायी दिंडी सोहळ्याचे इंदोरीरकरांनी भक्तीमय वातावरणात स्वागत केले. ब्रह्मेश्वर मंदिर प्रांगणात हा कार्यक्रम झाला.
माऊली महाराज कदम व बापूसाहेब महाराज डफळ हे दिंडी सोहळा प्रमुख आहेत. सोहळ्याचे हे १४ वे वर्ष आहे. श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगर देवस्थानचे अध्यक्ष बाळासाहेब काशीद, विश्वस्त रवींद्र महाराज ढोरे, संतोष भेगडे, काळूराम मालपोटे व तुकाराम आसवले यांच्या मुख्य उपस्थितीत स्वागत झाले.
ग्रामस्थांनी संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुकांचे दर्शन घेतले. याप्रसंगी माऊली महाराज यांनी सिद्धश्वर (श्रीक्षेत्र आळंदी), इंद्रेश्वर (इंदोरी) व ब्रह्मेश्वर (इंदोरी) या मंदिरांचा पौराणिक इतिहास सांगितला. श्रीक्षेत्र भंडारा डोंगरावरील मंदिर बांधकामासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
श्रीक्षेत्र आळंदी पंचक्रोशीतील इंदोरी येथील ब्रह्मेश्वराचे दर्शन घेऊन दिंडी इंद्रेश्वर मंदिराकडे मार्गस्थ झाली. इंद्रेश्वराचे दर्शन घेतल्यानंतर इंदोरीतील संतश्रेष्ठ सावता माळी मंदिरात मुक्काम करण्यात आला. अरविंद शेवकर, जगन्नाथ शेवकर, मनोहर ढमाले व महेश पानसरे यांच्या हस्ते दिंडी सोहळ्यातील मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. तर; स्वागताचे नियोजन संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक संदीप काशीद, माजी उपसरपंच संदीप नाटक, ऋतुराज काशीद, शामराव पानसरे यांनी केले होते.
