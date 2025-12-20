कुंडमळ्यात नदीवरील मोठ्या पुलाचे काम सुरू
इंदोरी, ता. २० ः इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथे मोठा पूल व जोडरस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे इंदोरी परिसरातील ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे, तसेच हे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या कामासाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी गेल्या वर्षी मंजूर केला. यासाठी दिवंगत माजी आमदार दिगंबर भेगडे, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे व आमदार सुनील शेळके यांनी प्रयत्न केले.
यंदा १५ जून रोजी पूल कोसळला. त्यावेळी पुलावर थांबलेले अनेक पर्यटक नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले. यात चार जण मृत्यूमुखी पडले. या दुर्घटनेनंतर आजी माजी लोकप्रतिनिधी, तसेच उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पूल व जोड रस्त्यासाठी निधी कमी पडू नये म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातून (पीएमआरडीए) चार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचे व काम त्वरित सुरु करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री पवार यांनी दिले होते.
या निधीतून राज्य मार्ग ५५ इंदोरी ते कुंडमळा रस्ता व ग्रामीण मार्ग ३१ वर इंद्रायणी नदीवर जोड रस्त्यासह मोठ्या पुलाचे बांधकाम सुरू झाले. यासाठी युवा ग्रामस्थ रवींद्र भेगडे, मनोहर भेगडे, रघुवीर शेलार, दत्तात्रय भेगडे, काळूराम पवार, संजय भेगडे, सागर भेगडे व रणधीर भेगडे यांनी पाठपुरावा केला.
याआधी याच ठिकाणी सुमारे ३० वर्षांपूर्वी दिवंगत खासदार अण्णा जोशी यांच्या निधीतून साकव पूल झाला होता. साकव पुलाचा वापर केवळ पादचारी व दुचाकींसाठीच होत होता. त्याची पडझड सुरु झाल्यानेच नव्या
मोठ्या पुलाच्या मागणीने जोर धरला होता.
या पुलामुळे इंदोरी, कुंडमळा, सांगुर्डी, कान्हेवाडी या गावांतील शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी यांना देहूरोड, तळेगाव, पिंपरी चिंचवड, लोणावळ्याकडे जाण्यासाठी जवळचा व सोयीचा मार्ग मिळणार आहे. कुंडमळा हे पर्यटनस्थळ असल्याने येथे येणाऱ्यांचीही सोय होईल.
-----------------------------------
फोटो
78167
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.