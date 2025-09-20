जाधववाडी परिसरातील मजुरांना अपघाताचा धोका
जाधववाडी, ता.२० ः जाधववाडी परिसरातील मोई फाटा आणि कुदळवाडी येथील मजूर अड्ड्यांवर दररोज शेकडो मजूर कामाच्या शोधात थांबतात. मात्र, ते थेट मुख्य रस्त्यावर उभे राहत असल्याने वाहतूक कोंडीसह अपघाताचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
देहू - आळंदी रस्त्यावर असणारा मोई फाट्याजवळील चौकातच मजूर अड्डा असून तेथे सिग्नल आहे. सिग्नल सुटताच वाहने भरधाव वेगाने धावतात. त्यामुळे, वाहनचालकांना अचानक रस्त्यावर उभे असलेल्या मजुरांमुळे वेग कमी करावा लागतो किंवा वळसा घ्यावा लागतो. दुचाकीस्वार, चारचाकी वाहन चालकांना तसेच मजुरांना सुद्धा अपघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या मजुरांमध्ये महिलांची संख्याही मोठी असते. विशेषतः सकाळच्या गर्दीच्यावेळी ही समस्या अधिक गंभीर बनत आहे.
सकाळी कामावर जाणारी नोकरदारांची गर्दी, शाळा-महाविद्यालयाच्या बस तसेच इतर कामांसाठी जाणारी लोकांची मोठी रहदारी असते. रस्त्यावर उभे मजूर अचानक वाहनांच्या आड येतात. अनेकदा दुचाकीस्वार घसरून पडले; तर मजुरांना चुकवताना छोट्या चारचाकी वाहनांची धडक होण्याचे प्रकार घडले आहेत. काही वेळा वाहतूक कोंडीमुळे संपूर्ण रस्ता जाम सुद्धा होतो.
मजुरांसाठी कायमस्वरूपी थांबण्याची स्वतंत्र जागा निश्चित केल्यास अशा अपघातास आळा बसेल आणि मजुरांची सुरक्षेचा सुद्धा प्रश्न सुटेल आणि वाहतूक सुद्धा सुरळीत होण्यास मदत होईल. अन्यथा मोठ्या अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने यावर त्वरित उपाययोजना करावी अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.
दत्ता सातपुते (वाहन चालक)
सकाळी कामावर जायची घाई असते. या ठिकाणी वाहन वळविल्यावर मजूर उभे असतात आणि ते रस्त्यातच उभे राहत असल्याने अनेकदा किरकोळ अपघात झाले आहेत. त्यांना वाहनाचा धक्का लागल्याने वादावादी होतात.
त्यांना दुसरीकडे जागा द्यायला हवी.
- दत्ता सातपुते, वाहनचालक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.