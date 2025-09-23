जाधववाडीत खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांचे अपघात
जाधववाडी, ता.२३ ः जाधववाडी परिसरातील वडाचा मळा ते आहेरवाडी या रस्त्यावर खड्ड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून महापालिकेकडून खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली फक्त खडी टाकण्याचे काम केले जात आहे. योग्य प्रकारे डांबरीकरण न केल्याने खडी रस्त्यावर पसरली आहे. त्यामुळे दुचाकीस्वार घसरून पडण्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत.
रोज सकाळ-संध्याकाळ या रस्त्यावरून शेकडो नागरिक, शालेय विद्यार्थी आणि कार्यालयीन कर्मचारी प्रवास करतात. अशा वेळी खड्ड्यांवर टाकलेली खडी अपघाताला आमंत्रण देत आहे. विशेषत: पावसामुळे ही खडी अधिक निसरडी होत असल्याने दुचाकीस्वारांचा तोल जाऊन अपघाताची शक्यता वाढली आहे. दररोज कोणीतरी ना कोणीतरी या खडीवरून घसरतो. शाळेत जाणारी लहान मुलेही धोक्यात आहेत. महापालिकेने तातडीने दर्जेदार डांबरीकरण करावे,
अशी मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत.
अनेक खड्डे खडी टाकून बुजविले आहेत. मात्र पावसामुळे ही खडी रस्त्यावर पसरल्याने दुचाकीस्वारांचे अपघात होत आहेत.
रस्त्यावरील खड्ड्यांचे दर्जेदार डांबरीकरण करून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अन्यथा अपघातांच्या जबाबदारीसाठी महापालिका प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल.
- प्रदीप आहेर, सामाजिक कार्यकर्ते
