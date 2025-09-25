लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकला विद्यार्थ्यांची मागणी
जाधववाडी, ता.२५ ः राज्यात अनेक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
तसेच वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडली आहे. अनेक ठिकाणी घरे, रस्ते पाण्याखाली गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्य सेवा पूर्व परीक्षा रविवारी (ता.२८) तारखेला नियोजित आहे. मात्र, अनेक जिल्ह्यांतील पूरस्थितीमुळे ही परीक्षा कशी द्यायची, अशी चिंता विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. पूरस्थितीमुळे परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे. आम्ही अनेक महिने अभ्यास करून तयारी केली आहे. पण, आता परीक्षा केंद्रांवर पोहोचता आले नाही; तर आमचे नुकसान होईल. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलून न्याय द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय विभाग आणि औषध विभागातर्फे घेण्यात येणाऱ्या २५ व २६ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, तसे परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.
मात्र, राज्य लोकसेवा आयोगाकडून अजून तसा कुठलाही निर्णय न झाल्यामुळे विद्यार्थी काळजीत आहेत.
मागील वर्षी आयोगाने राज्यसेवा परीक्षेचा नवीन अभ्यासक्रम लागू केला होता. त्याची ही पहिलीच पूर्व परीक्षा असल्याने विद्यार्थ्यांना तयारी करण्यास अडथळा येत आहे. परीक्षा तोंडावर आली असतानाच राज्याच्या विविध भागांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अनेक विद्यार्थी घरून अभ्यास करत असतात. मात्र, मागील आठवड्यापासून सुरू असलेल्या पावसाने अभ्यासात व्यत्यय आला असून विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा कशी द्यायची ? हा प्रश्न पडला आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करत आहेत.
मी मराठवाड्याचा असून पिंपरी चिंचवड येथे क्लास लावले आहेत. राज्यसेवा परीक्षेचा अर्ज मी माझ्या जिल्ह्यात भरला आहे. आता त्याठिकाणी पूरस्थिती असल्याने मी तेथे कसा पोहोचणार ? माझे हे वर्ष वाया जाऊ शकते.
- कुणाल धोत्रे, परीक्षार्थी
