जाधववाडी परिसरात दूषित पाणीपुरवठा
जाधववाडी, ता. २९ ः जाधववाडी, शाहूनगर आणि राजे शिवाजीनगर परिसरात अनेक दिवसांपासून महापालिकेतर्फे गढूळ दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा केला जात असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. पोटदुखी, उलट्या-जुलाब यासारख्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या असून जलजन्य आजाराच्या साथीची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मागील दोन ते तीन दिवसांपासून जाधववाडी परिसराला दूषित पाणी पुरवठा होत आहे. सकाळच्या वेळी पिण्यासाठी तसेच घरगुती वापरासाठी मिळणारे पाणी अस्वच्छ मिळत आहे. त्याने अनेक नागरिकांना पोटाच्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांचा औषधांवर खर्च वाढला आहे. अनेक ठिकाणी पोटदुखी, उलट्या-जुलाब यासारख्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त केला जात आहे. दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे लहान मुलांचे व ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याखेरीज नागरिकांना विकतचे पाणी घेऊन प्यावे लागत आहे.
अशातच साथीचे रोग उत्पन्न झाल्यास कोण जबाबदार राहणार ? असाही प्रश्न नागरिक व्यक्त करत आहेत.
आम्ही महापालिकेला वेळेवर कर देऊन दूषित पाणी प्यायचे का ? रोज विकतचे पाणी प्यायचे; मग, महापालिकेला कर कशाचा द्यायचा ? असे संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.
खर्च आवाक्याबाहेर
बाहेरून रोज विकत पाणी घेण्यासाठी एक कुटुंबाला रोज ८० ते १०० रुपये लागतात. त्यानुसार महिन्याला दोन ते तीन हजार रुपये खर्च पाण्यावर करावे लागतात. हा खर्च सामान्य नागरिकांना परवडणारा नाही.
काही दिवसांपासून महापालिकेतर्फे गढूळ पाणी पुरवठा होत आहे. पाणी अतिशय घाण असल्याने ते प्यावेसे वाटत नाही.
आणि प्यायले; तर मळमळ होते. बाहेरून रोज विकतचे पाणी कसे परवडणार ? यापेक्षा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वच्छ पाणी पुरवठा करावा.
- मनिषा शिंदे, गृहिणी, जाधववाडी
महापालिकेला कर भरून दूषित पाणी प्यायचे आणि दवाखान्यात जाऊन बिल भरायचे; नाहीतर विकत पाणी घ्यायचे हा निव्वळ नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ आहे. प्रशासनाने त्वरित हा खेळ थांबवावा.
आणि नागरिकांना स्वच्छ पाणी पुरवठा करावा.
- धनंजय पवार, स्थानिक नागरिक
