वर्षावास समापन सोहळा शाहूनगरामध्ये उत्साहात
जाधववाडी, ता. ८ ः शाहूनगर येथे नालंदा फाउंडेशन संचलित धम्मचक्र बुद्ध विहारातर्फे आश्विन पौर्णिमा वर्षावास समापन सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कालावधीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या ग्रंथाचे दररोज वाचन व चर्चासत्र घेतले गेले.
या त्रैमासिक अभ्यास व साधनेचा समारोप मंगळवारी झाला. सकाळी १० वाजता पूज्य भन्ते राजरतन महाथेरो व भिक्खू संघ, महाकस्सप महाविहार, रावेत भिक्खू संघाने तथागत बुद्धांना पुष्पांजली अर्पण करून व डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस हार अर्पण केला. भन्ते राजरतन महाथेरो यांच्या हस्ते धम्मध्वज वंदन झाले.
यावेळी सुरेखा फाले यांनी ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या ग्रंथाचे वाचन केले. त्यानंतर भन्ते राजरतन महाथेरो यांचे धम्मदेसना व प्रवचन पार पडले. सुरेश कसबे, सतीश कसबे, मंगेश सोनकांबळे, राहुल गोरे, साहेबराव सोनवणे, प्रकाश जोगदंड, विश्वास लव्हे, समीर वाघमारे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी सारिका सोनकांबळे, स्मिता बडवाने, अनिता इंगळे, उमा सोनवणे, अनिता जोगदंड आदींनी परिश्रम घेतले. अवी कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. संस्थेचे सचिव सखाराम इंगवले यांनी आभार मानले.
JDW25A00304
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.