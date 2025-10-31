जाधववाडी -चिखली गावठाण (प्रभाग क्र.११)
प्रभाग ११ ः कृष्णानगर- कोयनानगर- घरकूल
स्थानिक मतदारांवरच
उमेदवाराचे भविष्य
- प्रकाश बैसाणे
प्र भाग क्रमांक ११ राजकीयदृष्ट्या चर्चेचा आणि निर्णायक राहिला आहे. कामगार, मजूर तसेच स्थानिक मतदारांची संख्या जास्त असणाऱ्या प्रभागात स्थानिकांच्या एकगठ्ठा मतदान निर्णायक ठरले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मतदारांची संख्या जास्त असल्याने आगामी महापालिका निवडणुकीत दोन राखीव जागा असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापालिका निवडणुकीत २०१७ मध्ये या प्रभागात भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व असल्याचे दिसून आले. रिपाइं, बहुजन समाज पक्ष, वंचित विकास आघाडी यांचे गटा-तटाच्या राजकारणाचा फायदा इतर पक्षांना होणार असल्याचे चित्र आहे.
समाविष्ट भाग
नेवाळे वस्ती, हरगुडे वस्ती, शरदनगर, घरकुल वसाहत, कृष्णानगर, पूर्णानगर, अजंठानगर, दुर्गानगर, महात्मा फुलेनगर, कोयनानगर, कुदळवाडीचा काही भाग इत्यादी.
पक्षीय स्थिती
- मागील निवडणुकीत भाजपचे वर्चस्व, ‘विकासाच्या मुद्द्यांवर’ मोहीम
- शिवसेनेकडून स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या जोरावर ‘नव्या नेतृत्वाला संधी’चा संदेश
- राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून समाज घटकांच्या बैठका, संपर्क मोहीम
- काँग्रेसकडून जुने कार्यकर्ते सक्रिय, नव्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न
दृष्टिक्षेपात
- भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्यास इच्छुकांचा इतर पक्षांकडे कल
- अनेक नवीन उमेदवारांकडून सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर मतदारांसाठी विविध योजना, कार्यक्रम
- आपल्यालाच तिकीट मिळावे याची तयारी, प्रत्येक इच्छुकांकडून प्रदर्शन
- येत्या निवडणुकीत भावनांपेक्षा विकासाला मतदान होण्याची शक्यता
संभाव्य मुद्दे
- अतिक्रमणांचा मुद्दा मोठा
- जलनिस्सारण वाहिन्या
- वीजपुरवठा, रस्ते, पाणीपुरवठा
- घरकुल परिसरात पाणी तुंबण्याची समस्या
