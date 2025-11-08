भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवाने जाधववाडीत नागरिक भयभीत
जाधववाडी, ता.८ ः गेल्या काही दिवसांपासून जाधववाडी परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सकाळी आणि रात्रीच्यावेळी पादचाऱ्यांवर विशेषतः शाळकरी मुले व ज्येष्ठ नागरिकांवर ही कुत्री हल्ला करत असल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत.
आहेरवाडी येथील महापालिका संचालित आपला दवाखाना येथे अनेक भटकी कुत्री असतात. त्यामुळे रुग्णांचा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक रुग्णांची संख्या मोठी असल्याने त्यांच्यात भितीचे वातावरण आहे. महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या असल्या तरी अद्याप कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नाही. कचरा डेपो आणि उघड्या मैदानांवर कुत्र्यांची संख्या वाढत असून त्यातून संसर्गजन्य आजार पसरू शकतात, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
‘‘गल्लोगल्लीत पाच ते सहा भटकी कुत्री कायम फिरताना दिसतात. काही वेळा ते गटागटाने लोकांच्या पाठीमागे लागतात. मुलांना शाळेत पाठवताना पालकांना भीती वाटते. काही नागरिकांना चावा लागल्याच्या घटनाही घडल्या असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
- वैभव जाधव, स्थानिक रहिवासी
या भागात महापालिकेकडून निर्बीजीकरण मोहीम राबविण्यात येईल. या आधीही प्रशासनाने मोहीम राबवली होती.
सध्या या भागातून अनेक तक्रारी येत असल्याने लवकरच परत मोहीम राबवू.
- डॉ.अरुण दगडे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका
