छावा ग्रुपच्यावतीने, हिंजवडीत देवीची मिरवणूक, आरोग्य शिबिर
किवळे, ता. ४ ः हिंजवडीत छावा ग्रुपच्यावतीने नवरात्र उत्सव समाप्ती निमित्त देवीची मिरवणूक आणि मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर भरविण्यात आले. त्याला नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला.
छावा ग्रुपमार्फत व डॉ. प्रवीण बढे यांच्यावतीने साई मंदिराजवळ झालेल्या शिबिरात जर्मन तंत्रज्ञानाच्या मशीनच्या साहाय्याने तब्बल ८,००० रुपये किंमतीच्या आरोग्य तपासण्या नागरिकांसाठी मोफत करण्यात आल्या. मधुमेह, हृदयविकार, संधिवात, मूत्रपिंड विकार, थायरॉईड, रक्तदाब आदी आजारांवरील तपासण्या व मार्गदर्शन करण्यात आले. नागरिकांना मोफत कांस्य थाळी फूट मसाज देण्यात आला. यावेळी छावा ग्रुपचे अध्यक्ष संजय साखरे, उपाध्यक्ष प्रशांत जांभूळकर, आरोग्य सेवक सचिन पालांडे, संचिता पालांडे उपस्थित होते.
दरम्यान, छावा ग्रुपच्यावतीने हिंजवडी चौक ते विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरापर्यंत देवीची मिरवणूक काढण्यात आली. सजविलेल्या ट्रॅक्टरवरील रामाच्या रथात देवीची मूर्ती विराजमान होती. डीजेच्या तालावर व पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात काढलेल्या या मिरवणुकीत भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. मिरवणुकीचे संयोजन छावा ग्रुपचे अध्यक्ष संजय साखरे व उपाध्यक्ष प्रशांत जांभुळकर यांनी केले. नवरात्र उत्सव काळात होम मिनिस्टर, पैठणी व अन्य मनोरंजनाचे कार्यक्रमही झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.