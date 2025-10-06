बंगाली, गरवी गुजरातींकडून देहूरोडमध्ये नवरात्रोत्सव उत्साहात
देहूरोड, ता. ६ : देहूरोड परिसरात बंगिया कृश्ती परिषद ट्रस्टतर्फे तर किवळेमध्ये गरवी गुजराती समाजातर्फे सार्वजनिक दुर्गोत्सव श्रद्धा, भक्तिभाव आणि सांस्कृतिक जल्लोषात पार पडला.
षष्ठीपासून दशमीपर्यंत विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी वातावरण उत्सवी झाले. महाषष्ठी पूजा, सप्तमी-अष्टमी-नवमी पूजन, संधी पूजा, हवन तसेच दशमीच्या दिवशी सिंदूर खेलास महिला भाविकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.
दररोज भोग वितरण, सायंकाळची आरती, आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी मंडप परिसर गजबजलेला होता. विशेष आकर्षण ठरलेला आनंद मेळा (फूड मेळा) आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमास भाविकांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लाभली.
ट्रस्टचे अध्यक्ष अमित मुखर्जी, सचिव प्रीतिश बनिक, खजिनदार संजीत पॉल, दुर्गापूजा समितीचे अध्यक्ष दीपेन रॉय, सचिव अरिंदम डे, खजिनदार समीर कुमार यांनी संयोजन केले.
गरवी गुजरातींचाही उत्साह
किवळे येथील गरवी गुजराती समाजातर्फे नवरात्री उत्सव उत्साहात आणि पारंपरिक ढंगात साजरा करण्यात आला. या उत्सवात दररोज गरबा-दांडियाचे कार्यक्रम झाले. समाजातील महिला,युवक आणि लहान मुलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. गरवी गुजराती समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयोजन केले. तसेच साळुंके वस्ती येथील गुडूबाई मित्र मंडळाच्यावतीने नवरात्री उत्सवात विविध सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम पार पडले. अध्यक्ष सुधीर साळुंखे यांनी संयोजन केले.
