वाहतूकनगरी-मुकाई चौक बीआरटी मार्गावर पीएमपीएमएल बससेवा सुरू
किवळे, ता. ४ : महापालिकेने विकसित केलेल्या निगडी वाहतूकनगरी ते मुकाई चौक या बीआरटी मार्गावर पीएमपीएमएल बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. या मार्गावर विविध दिशांना जाणाऱ्या एकूण १६ बस धावणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना इच्छितस्थळी पोहोचणे अधिक सुलभ होणार असल्याने नागरिकांमधे समाधान व्यक्त होत आहे.
बीआरटी लेनमुळे प्रवाशांना जलद व सुरक्षित प्रवास, वेळेची बचत आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत होत असल्याचे पीएमपीएमएलने सांगितले. महापालिकेने हा मार्ग तयार केल्यानंतर आयुक्तांनी बससेवा तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. नागरिक, विद्यार्थी, कामगार यांनी या सेवांचा लाभ घ्यावा तसेच बीआरटी लेनमध्ये खासगी वाहनांनी प्रवेश करू नये, असे आवाहन परिवहन महामंडळाने केले आहे.
पीएमपीएमएलने दिलेल्या माहितीनुसार खालील मार्गांवर बससंचलन सुरू झाले आहे :
३०३ - निगडी ते आकुर्डी रेल्वे स्टेशन (तीन बस)
३०३ A - निगडी ते गहुंजे (एक बस)
३१९ - निगडी ते पिंपळे गुरव (दोन बस)
३७५ - निगडी ते इंटरनिटी कंपनी, हिंजवडी फेज तीन (दोन बस)
३६५ - निगडी ते मुकाई चौक (दोन बस)
३६७ - भोसरी ते मुकाई चौक (सहा बस)
बीआरटी मार्गावर प्रवाशांची संख्या वाढत गेल्यास बसची संख्याही टप्प्याटप्प्याने वाढवली जाईल.
- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल