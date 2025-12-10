देहूरोड कॅन्टोन्मेंट परिसरात महामार्गावरील पथदिवे बंद
देहूरोड, ता. १० : पुणे-मुंबई महामार्गावरील देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीत देहू कमान ते २९ फिल्ड डेपो या दरम्यानचे पथदिवे बंद पडले आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी या ठिकाणी अपघात घडण्याची शक्यता आहे.
वारंवार बंद पडणाऱ्या या पथदिव्यांकडे रस्ते विकास महामंडळाने दुर्लक्ष केले आहे का?, असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. दीर्घकाळापासून हा प्रश्न कायम असून संबंधित विभागाने तातडीने दखल घेऊन पथदिव्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणीही नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान आयआरबीचे लोणावळा देहूरोड सेक्शन इन्चार्ज अभय पावसकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही
महामार्गावरील वाहतूक वेगवान असते. पथदिवे बंद असल्याने वाहनचालकांना अचानक समोरील स्थिती दिसत नाही. प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे.
-सदानंद शेलार, शेलारवाडी
पथदिवे लावले की काही दिवस चालतात आणि पुन्हा बंद पडतात. ही दिरंगाई नागरिकांच्या जिवाशी खेळणारी आहे.
-श्रीराम बालघरे, शेलारवाडी
