देहूरोडच्या श्री अय्यप्पा मंदिरात भागवत सप्ताह यज्ञ उत्साहात
देहूरोड, ता. १४ : येथील श्री अय्यप्पा मंदिरात श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ रविवारी भक्तिमय वातावरणात पार पडला. यज्ञाचार्य ब्रह्मश्री वेल्लिनेजी हरिकृष्णन यांच्या ओघवत्या, रसाळ व भावपूर्ण प्रवचनांनी भाविक मंत्रमुग्ध झाले.
श्री अय्यप्पा सेवा संघमच्या वतीने सात डिसेंबरपासून सात दिवसीय धार्मिक सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी दीपप्रज्वलन व आचार्य वरणम् कार्यक्रम झाला. त्यानंतर रोज सकाळी उषःपूजा, विष्णुसहस्रनाम जप, श्रीमद् भागवत पठण व प्रवचन, तसेच दुपारनंतर विविध पुराणकथा, अवतार कथन, स्तुती, संवाद व लीला प्रसंगांचे निरूपण करण्यात आले. या सप्ताहात गजेंद्रमोक्ष, प्रल्हाद चरित्र, नरसिंहावतार, वामनावतार, श्रीराम व श्रीकृष्ण अवतार, रासलीला, मथुरा व द्वारका लीला, उद्धवोपदेश, भिक्षुगीता, परीक्षित मुक्ती व भागवत संक्षेप अशा अनेक दिव्य प्रसंगांचे भावस्पर्शी कथन करण्यात आले.
सांगतेच्या दिवशी उद्धवोपदेश, कलियुग वर्णन, ब्रह्मोपदेश, भागवत संक्षेप, त्यानंतर आचार्य दक्षिणा व महाप्रसाद वितरण करण्यात आले. या वेळी मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते. या सप्ताह यज्ञामुळे आध्यात्मिक उन्नती, भक्तिभाव, सामाजिक एकोप्याची भावना वृद्धिंगत झाल्याची भावना भाविकांनी व्यक्त केली. परिसरातील भाविकांनी कुटुंबासह सहभागी होत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी महासचिव मोहनकुमार नायर, अध्यक्ष शशिधरण के. नायर, कोषाध्यक्ष व सप्ताह समिती अध्यक्ष जी. विजयन यांच्यासह संपूर्ण श्री अय्यप्पा सेवा संघमच्या कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
