घोरावडेश्वर विकास प्रतिष्ठानतर्फे महाशिवरात्री यात्रेचे नियोजन
देहूरोड, ता. १९ : श्री क्षेत्र घोरावडेश्वर विकास प्रतिष्ठानच्या वतीने होणाऱ्या अखंड हरिनाम सप्ताह २०२६ व महाशिवरात्री यात्रा सोहळ्याच्या नियोजनासंदर्भात प्रतिष्ठानची बैठक नुकतीच झाली. बैठकीत अखंड हरिनाम सप्ताह ९ फेब्रुवारी ते १६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत साजरा करण्यात येणार आहे.
या कालावधीत महाराष्ट्रातील नामवंत कीर्तनकारांची कीर्तनसेवा तसेच गाथा पारायण, हरिपाठ आणि पंचक्रोशीतील महिला भजनी मंडळांची भजनसेवा होणार आहे. यावेळी अखंड हरिनाम सप्ताह २०२६ व महाशिवरात्री यात्रा सोहळा समितीच्या अध्यक्षपदी तुषार तरस यांची एकमताने निवड करण्यात आली.
बैठकीस ज्येष्ठ विश्वस्त मुकुंद राऊत, भाऊसाहेब पानमंद, किसनराव भेगडे, सतीश अग्रवाल, विठ्ठलराव भेगडे, पोपटराव भेगडे, मधुकर बोडके
विजय भोंडवे आदी उपस्थित होते.
समिती पदाधिकारी निवड पुढीलप्रमाणे :
उपाध्यक्ष : पोपटराव भेगडे, सचिव नरहरी बोडके, खजिनदार राजेश मुऱ्हे, सहसचिव दीपक दांगट, सहखजिनदार नारायण मराठे.
