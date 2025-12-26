ऐतिहासिक बुद्ध विहारात भाविकांची मोठी गर्दी
देहूरोड, ता. २६ : येथील ऐतिहासिक धम्मभूमीवरील बुद्धविहाराचा ७१ वा वर्धापनदिन विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने देहूरोड शहरासह मावळ, पिंपरी-चिंचवड, पुणे तसेच राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतून हजारोच्या संख्येने बौद्ध अनुयायी धम्मभूमीवर दाखल झाले होते.
सकाळपासूनच धम्मभूमी परिसरात यात्रेचे स्वरूप आले होते. ऐतिहासिक बुद्ध विहारातील भगवान बुद्धांच्या मूर्तीच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. संपूर्ण परिसर ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’च्या घोषाने आणि भक्तिमय वातावरणाने भारावून गेला होता.
वर्धापन दिनानिमित्त सकाळी साडेनऊ वाजता महाबुद्ध वंदनेने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यावेळी पंडित भदंत विनाचार्य (महाबोधी महाविहार, बुद्धगया) यांच्या उपस्थितीत महाबोधी महाविहार बुद्धगया मुक्ती समर्थन परिषद झाली. त्यानंतर विविध धार्मिक विधी, प्रवचने तसेच धम्मविचार सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. याशिवाय धम्मभूमी फेस्टिव्हल अंतर्गत वक्तृत्व स्पर्धा, बहुजन महानायक व महानायिकांच्या जीवनावर आधारित एकपात्री नाट्यस्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम असे विविध उपक्रम दिवसभर सुरू होते. सायंकाळी चार वाजता धम्मदीक्षा समारंभ पार पडला असून, अनेक अनुयायांनी धम्मदीक्षा स्वीकारली.
धम्मभूमी परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाई व सजावटीने नटला होता. परिसरातील रस्त्यांवर बौद्ध साहित्य व पुस्तकांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. विविध सामाजिक व बौद्ध संघटनांच्या वतीने प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, चर्चा सत्रे व मार्गदर्शनपर उपक्रम सुरू होते. या सर्व उपक्रमांना बौद्ध बांधवांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी देहूरोड पोलिस स्टेशनच्या वतीने चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. वाहतूक नियोजनासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आल्याने कार्यक्रम शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला.
ऐतिहासिक धम्मभूमीवरील बुद्ध विहाराचा वर्धापनदिन बौद्ध समाजासाठी प्रेरणादायी ठरला असून, धम्म, शांती व बंधुत्वाचा संदेश देणाऱ्या या सोहळ्यासाठी दिवसभर मोठी गर्दी झाली होती.
