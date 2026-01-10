अनधिकृत वाहनतळामुळे वाहतुकीचा खोळंबा
देहूरोड, ता.१० : पुणे-मुंबई महामार्गांवर देहूरोड येथील उड्डाणपुलाखाली मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वाहनतळ निर्माण झाल्याने परिसरातील वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच अपघाताची शक्यता वाढली आहे.
खासगी चारचाकी वाहने, मालवाहू टेम्पो, ट्रक तसेच दुचाकी वाहने उड्डाणपुलाखाली बेफिकीरपणे उभी केली जात असल्यामुळे रस्ता अरुंद होत असून वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः सकाळी व सायंकाळी वर्दळीच्यावेळेत या ठिकाणी वाहतूक कोंडी नित्याची बाब बनली आहे.
अनधिकृत वाहनतळामुळे रस्त्यावरील दृश्यता कमी होत असून अचानक समोर येणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताची शक्यता वाढली आहे. पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडताना जीव मुठीत धरून चालावे लागत आहे. उड्डाणपुलाखाली काही ठिकाणी कचरा साचत असून दुर्गंधी व अस्वच्छतेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. याबाबत नागरिकांनी अनेक वेळा तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला जात असून स्थानिक नागरिक व वाहनचालकांनी या समस्येबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या उड्डाणपुलाखालील अनधिकृत वाहनतळ हटवावा, वाहतूक सुरळीत करावी आणि अपघात रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी देहूरोडवासियांनी केली आहे.
दररोज या रस्त्यावरून ये-जा करताना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. उड्डाणपुलाखाली उभी असलेली वाहने अचानक समोर येतात. त्यामुळे अपघात होण्याची भीती सतत वाटते. प्रशासनाने तत्काळ अनधिकृत वाहनतळ हटवावा.
- वंदना तरस, नागरिक
वाहतुकीचे कोणतेही नियोजन नसल्यामुळे रस्त्यावर कायमच अडथळा असतो. शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो. वाहतूक पोलिसांनी नियमित कारवाई करणे गरजेचे आहे.
- मोहन पणीकर, नागरिक
उड्डाणपुलाखालील अनधिकृत पार्किंगमुळे संपूर्ण परिसर बकाल झाला आहे. कचरा, धूळ आणि प्रदूषण वाढले आहे. प्रशासनाने येथे पार्किंग बंद करून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे दंडात्मक कारवाई करावी.
- मनोज पिल्ले, नागरिक
वाहतूक पोलिस म्हणतात...
देहूरोड वाहतूक शाखेत सध्या टोईंग मशीन उपलब्ध नाही. मात्र देहूरोड उड्डाणपुलाखालील वाहतूक समस्येबाबत नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर यापूर्वी संबंधित वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती देहूरोड वाहतूक पोलिसांनी दिली.
