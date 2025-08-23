गणेशाच्या स्वागतास लोणावळेकर सज्ज

लोणावळा, ता. २३ : सर्वांचे लाडके दैवत असलेल्या गणेशाचे आगमन अवघ्या काही दिवसांवर आले असताना त्याच्या स्वागतास लोणावळेकर सज्ज झाले आहेत. गणेशाच्या स्वागतासाठी भाविकांची लगबग सुरू असून, आरासीच्या साहित्यांनी बाजारपेठा सजल्या आहे. सजावटीचे साहित्य खरेदीसाठी बाजारपेठ भाविकांनी गजबजली आहे.
गणेश मंडळाची तयारीही जोमात सुरू असून, मंडप उभारणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. चौका-चौकांत, जागोजागी उभारण्यात आलेल्या स्वागत कमानी लक्ष वेधून घेत आहेत. बाप्पांचे आगमन अवघ्या तीन-चार दिवसांवर येऊन ठेपले असून, शहरात गेल्या महिनाभरापासून गणेशमूर्ती विक्रीची दुकाने थाटण्यात आली आहेत.
मंगळवारी (ता. २६) हरतालिका असल्याने सजावटीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत महिलांची गर्दी लक्षणीय आहे. लोणावळा बाजारपेठेत स्थानिक कारखान्यांसह पेण, अहिल्यानगर आदी भागांतून गणेशमूर्ती विक्रीसाठी दाखल झाल्या आहेत. नेहमीच्या मूर्तीपेक्षा ‘डायमंड वर्क’ केलेल्या मूर्तीलादेखील गणेशभक्तांकडून विशेष मागणी होऊ लागली आहे. विविध रंगांतील खडे, बाजूबंद, मुकुट, सोंडपट्टी आदी आभूषणांची आकर्षक सजावट गणेशमूर्तीवर करण्यात आली आहे. रेखीव डोळे, मूर्तीवरील इतर कोरीव काम असलेल्या मूर्ती घेण्याकडे गणेशभक्तांचा विशेष कल दिसून येतो. गणपतीमूर्तीप्रमाणे सजावटीचे साहित्यांची दुकाने सजली आहेत. सध्या प्लॅस्टिक व थर्माकोलवर बंदी असल्याने थर्माकोलची मखरे बाजारपेठेतून गायब झाली असून, त्याची जागा कापडी, कागदी, पुठ्ठ्याच्या ‘इको फ्रेंडली’ मखरांनी घेतली आहे. सजावटीच्या साहित्यांनी दुकाने आकर्षक दिसत असल्याने भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
