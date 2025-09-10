श्रीमती नंदा तांदळे यांना ‘अहिल्या रत्न’ पुरस्कार
पिंपरी-चिंचवड

श्रीमती नंदा तांदळे यांना ‘अहिल्या रत्न’ पुरस्कार

Published on

लोणावळा, ता. १० : लोणावळा नगरपालिका विद्यालयातील मुख्याध्यापिका नंदा विजय तांदळे यांना अहिल्यादेवी सामाजिक व शैक्षणिक विकास ट्रस्ट कराड व ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाच्या वतीने ‘अहिल्या रत्न’ पुरस्कार देत सन्मानित करण्यात आले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त नवी मुंबई येथील साहित्य मंदिर सभागृह येथे राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य आदी विभागातील कर्तुत्ववान महिलांना अहिल्या रत्न पुरस्कार देत सन्मानित करण्यात आले. माजी विधान परिषद श्रीहरी रुपनर, मुंबई महानगरपालिका उपायुक्त विश्वास मोटे, आयकर आयुक्त सचिन मोटे, विभागीय वन अधिकारी संजय वाघमोडे, भूमी अभिलेख अधिकारी उल्हास वाघमोडे, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण काकडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम सोहळा पार पडला. श्रीमती तांदळे यांच्यासह लोणावळ्यातून सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय केल्याबद्दल माजी नगरसेविका कल्पना झोरे यांचाही सन्मान झाला.

छायाचित्र: LON25B04703

Marathi News Esakal
www.esakal.com