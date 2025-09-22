आई एकवीरा देवी मंदिरात घटस्थापना उत्साहात
लोणावळा, ता. २२ : नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी वेहेरगाव, कार्ला येथील आई एकवीरा देवी गडावर तसेच खंडाळा येथील वाघजाई देवी मंदिरात घटस्थापना उत्साहात करण्यात आली. परिसरातील सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळांच्या वतीने देवीच्या मूर्तींची ढोल-ताशांच्या गजरात वाजत-गाजत मिरवणुका काढत विधिवत व पारंपरिक पद्धतीने प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
वेहेरगाव, कार्ला येथील एकवीरा देवीच्या गडावर देवस्थानचे अध्यक्ष दीपक हुलावळे, उपाध्यक्ष सागर देवकर, सचिव नवनाथ पडवळ, खजिनदार संजय गोविलकर, विकास पडवळ, पूजा पडवळ, वेहेरगावच्या सरपंच अर्चना देवकर, पोलिस पाटील अनिल पडवळ आदींच्या उपस्थितीत सोमवारी सकाळी दुग्धाभिषेक, पूजा करून ग्रामस्थ व पुजाऱ्यांच्या उपस्थितीत भक्तिपूर्ण वातावरणात घटस्थापना करण्यात आली. देवीची सप्तशांती पाठ पूजा, काकडआरती व माहात्म्य वाचन करण्यात आले. देवस्थानच्या वतीने गडावर दररोज अन्नदान व प्रसादाचे करण्यात येणार आहे.
----
वाघजाई देवी मंदिरात घटस्थापना
खंडाळ्यातील जागृत देवस्थान मानल्या जाणाऱ्या वाघजाई देवी मंदिरात वाघजाई देवस्थानच्या वतीने उत्साहपूर्ण वातावरणात घटस्थापना झाली. सकाळी देवीची प्रतिमा व पालखीची मिरवणूक काढण्यात आली. वाघजाई देवस्थान व नवरात्र उत्सव समितीच्या वतीने लोणावळा परिसरातील खेळाडू व विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा देवस्थानच्या वतीने गौरव करण्यात आला. मावळ तालुका असंघटित कामगार संघ व लोणावळा नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष अमित गवळी यांच्या वतीने रायवूड येथे नवरात्रोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. देवीची उत्साहपूर्ण वातावरणात शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली. भैरवनाथ नगर येथे आकर्षक सजावट करण्यात आली. वळवण येथील श्री दुर्गामाता नवरात्र उत्सव मंडळ, नांगरगाव येथील महिलांचे दुर्गाष्टमी नवरात्र उत्सव मंडळ, गावठाण येथील शितळादेवी उत्सव मंडळ, भांगरवाडी येथील सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव मंडळ, ओळकाईवाडी येथील स्वराज्य नवरात्र मंडळाच्या वतीने उत्साहपूर्ण वातावरणात ढोल-ताशांच्या गजरात देवीची मिरवणूक काढत प्रतिष्ठापना झाली.
