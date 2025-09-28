कार्ला येथे पर्यटनदिन विविध उपक्रमांनी साजरा
लोणावळा, ता. २८ : कार्ला येथील महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) पर्यटक निवास केंद्राच्या वतीने जागतिक पर्यटन दिन विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. पर्यटन केंद्राचे व्यवस्थापक साहिल भालेराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यटन केंद्रात येणाऱ्या पर्यटकांचा औक्षण करत पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करून स्वागत करण्यात आले. याचबरोबर ‘पर्यटन आणि शांती’, ‘शाश्वत परिवर्तन आणि पर्यटन’ या विषयावर पर्यटन दिनानिमित्त चित्रकला व निबंध स्पर्धा घेण्यात आली. श्री एकवीरा विद्यामंदिर येथील श्रीमती लाजवंती हंसराज गुप्ता ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्समधील विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेत मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. नीलम प्रसाद, संदीप शिर्के, सुरज शेख, अजय पारधी आदींनी या उपक्रमाचे संयोजन केले.
