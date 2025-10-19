द्रुतगती मार्गावर पुन्हा खोळंबा
लोणावळा, ता.१९ : दिवाळी सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी मुंबई तसेच विशेषत: गुजरातकडून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक निघाले आहेत. त्यामुळे रविवारी सकाळपासूनच मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली. काही ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.
दिवाळी आणि सलग सुट्या आल्याने पर्यटनस्थळांकडे जाण्यासाठी अनेकांनी नियोजन केले. त्यामुळे पर्यटनस्थळांवर वर्दळ वाढू लागली आहे. याच काळात घाटात रस्त्याची कामे सुरू असल्याने ‘ब्लॉक’ घेण्यात आला आहे. बोरघाटात वाहतुकीवर ताण आल्याने शनिवार आणि रविवारी सकाळपासूनच वाहतूक मंदगतीने सुरू होती. त्यामुळे पुण्याकडे जाणाऱ्यांचा खोळंबा झाला. खंडाळा बोगदा, अमृतांजन पूल, दस्तुरी, अंडा पॉइंट येथे कोंडी झाली. मात्र, तोपर्यंत बोरघाटात तीन ते चार किलोमीटरवर वाहनांच्या रांगा लागल्या.
‘‘काही ठिकाणी अपघातग्रस्त आणि बिघाड झालेल्या वाहनांमुळे तात्पुरती कोंडी झाली होती. वाहतूक नियंत्रणासाठी अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत,’’ अशी माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली.
दरम्यान, ‘‘वाहनचालकांनी संयम बाळगावा, वेगमर्यादेचे पालन करावे, शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा,’’ असे आवाहन महामार्ग पोलिसांनी केले आहे.
पुण्यासाठी अतिरिक्त मार्गिका
बोरघाटात वाहतुकीवर ताण आल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनी खंडाळा एक्झिट व अंडा पॉइंट यादरम्यान टप्प्याटप्प्यात ‘ब्लॉक’ घेण्यात आला. मुंबईकडे जाणारी वाहतूक खंडाळा बोगद्याजवळ थांबवून ठेवत पुण्याकडे जाण्यासाठी वाहनांना सहा लेन सुरू करण्यात आल्या.
