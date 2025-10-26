लोणावळ्यात वाहतूक कोंडी नेहमीचीच
लोणावळा, ता. २६ : पर्यटनाचा हंगाम असो वा नसो, लोणावळ्यातील वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच झाली आहे. द्रुतगती मार्गावर विशेषतः अंडा पॉइंट, अमृतांजन पूल तसेच जुन्या महामार्गावर मुनीर हॉटेल ते अपोलो गॅरेज या दरम्यान वाहनांच्या लागणाऱ्या रांगा या गेल्या अनेक वर्षांपासूनची गंभीर समस्या आहे.
शनिवार-रविवार, सुट्ट्या, आणि सणासुदीच्या काळात ही समस्या अधिक बिकट होते. वाहतूक कोंडीमुळे वेळेचा अपव्यय होऊन प्रदूषण वाढ व इंधन वाया जाणे अशा परिणामांना सामोरे जावे लागते. सध्या दिवाळी सुट्या सुरू असल्याने हिवाळी पर्यटनासाठी देशभरातून पर्यटक लोणावळा खंडाळ्यासह मावळ परिसरात येत आहेत. रविवारीही (ता.२६) पर्यटकांचा ओघ सुरू होता. तुलनेत वाहतूक कमी असली, तरीही रविवारी सकाळच्या सत्रात बोरघाटात अमृतांजन पूल ते टाटा कॅम्प यादरम्यान वाहनांच्या दोन ते तीन किलोमीटरच्या रांगा लागल्याचे चित्र होते. तर लोणावळ्यात जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावर अपोलो गॅरेज ते किरण पंप मार्गावरही वाहनांरांगा लागल्या होत्या.
- लोणावळ्यातील वाहतूक कोंडीची कारणे
अरुंद रस्ते, शोल्डर लेन व सेवा रस्त्याचा अभाव
हमरस्त्यावर आलेली अतिक्रमणे
रस्त्यालगतच थाटलेली दुकाने
वाहनतळाचा अभाव
दुकानांसमोरच पार्किंग
महामार्गावरील अवजड वाहने
सिग्नल नसणे किंवा कार्यरत नसणे
द्रुतगती मार्गावरील लेन कटिंग
वाहने बंद पडणे
- संभाव्य उपाययोजना
वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिस मनुष्यबळ वाढविणे
सुट्ट्यांच्या काळात विशेष ट्रॅफिक प्लॅन (एकेरी मार्ग, नो एंट्री झोन)
वाहनतळ निर्माण करणे
अवजड वाहतूक रोखणे
स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल प्रणाली कार्यरत करणे
रस्त्यालगत असलेले अडथळे काढणे
