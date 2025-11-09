आजपासून दाखल करा उमेदवारी अर्ज
लोणावळा, ता. ९ : नगर परिषद निवडणुकांसाठी उमदेवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून (ता.१०) सुरू होत आहे. दरम्यान, सर्व उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना सुविधा, तसेच आवश्यक परवानग्यांसाठी नगर परिषदेच्या तिसऱ्या मजल्यावर ‘एक खिडकी’ सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. या निवडणुकीसाठी येत्या २ डिसेंबरला मतदार होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक निर्णय अधिकारी अमिता तळेकर, मुख्याधिकारी अशोक साबळे, पोलिस निरीक्षक राजेश रामाघरे यांच्या उपस्थितीत राजकीय पक्षांच्या, उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यांना निवडणूक काळात आदर्श आचार संहितेचे पालन करण्याचे आवाहन केले. ‘‘निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. कोणत्याही प्रकारचा नियमभंग सहन केला जाणार नाही,’’ असा इशाराही अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
आदर्श आचार संहितेमध्ये काय करावे, काय करू नये याबाबतची माहितीही सर्वांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. अर्ज दाखल करताना उमेदवारासह केवळ दोन जणांनाच प्रवेश दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सभेच्या जागांसाठी अर्ज आवश्यक
सार्वजनिक सभा, प्रचार रॅली, सोशल मीडिया वापर करताना आवश्यक परवानग्या घ्याव्यात. प्रचाराची सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी सभांसाठी जागा उपलब्ध करताना ४८ तास अगोदर परवानगीसाठी अर्ज दाखल करावे तसेच प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले.
