शिवसेनेचे सात उमेदवार जाहीर, नगराध्यक्षपदही लढविणार
लोणावळा, ता. १३ : ‘‘आगामी निवडणुकीत लोणावळा नगरपरिषदेचा नगराध्यक्ष शिवसेनेचा असेल, यासाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज व्हावे व जोमाने कामाला लागावे’’, असे आवाहन खासदार श्रीरंग बारणे यांनी कार्यकर्त्यांना बुधवारी (ता.१२) केले.
लोणावळा नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा मेळावा झाला. यावेळी बारणे बोलत होते. या प्रसंगी पक्षाच्या सात उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली. तसेच, नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार आणि नगरसेवक पदासाठीच्या उमेदवारांच्या नावांची घोषणा येत्या दोन दिवसांत होणार असल्याचे बारणे म्हणाले.
शिवसेना नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवणार असल्याचे संकेत मिळाले असून, महायुतीचा ‘फॉर्म्युला’ फिस्कटणार असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, काँग्रेसचे माजी उपनगराध्यक्ष संजय घोणे, शर्मिला सतीश लाड-घोणे व राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश जाधव यांनी यावेळी शिवसेनेत प्रवेश केला.
शिवसेनेची पहिल्या टप्प्यातील यादी
प्रभाग क्र.१ : सिंधू परदेशी, प्रभाग क्र. ४ : शिवदास पिल्ले, प्रभाग क्र. ५ : विवेक भांगरे, प्रभाग क्र. ६ : प्रकाश पाठारे, प्रभाग क्र.९ : संजय घोणे, प्रभाग क्र. १३ : कल्पना आखाडे, अंकिता काळवीट
