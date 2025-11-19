लोणावळ्यात पाच जणांची माघार
लोणावळा, ता. १९ : नगर परिषद निवडणुकीत अध्यक्ष व सदस्य पदांसाठी पाच उमेदवारांनी आज आपली उमेदवारी मागे घेतली. उमेदवारी मागे घेण्याचा आजचा पहिला दिवस असून निवडणूक वातावरणात नव्या घडामोडींना सुरुवात झाली आहे.
नगराध्यक्ष पदासाठी सुभाष मनाजी सोनवणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून डमी अर्ज दाखल केला होता. तो त्यांनी माघारी घेतला आहे. याचबरोबर नगरसेवक पदासाठी प्रभाग क्रमांक १२ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुयश भरत हरपुडे यांनी राष्ट्रवादीकडून भरलेला आपला डमी अर्ज माघारी घेतला आहे. प्रभाग क्रमांक ७ अ जागेसाठी नूतन विवेक घाणेकर, प्रभाग क्रमांक ५ मधून संदीप डेणखर, प्रभाग क्रमांक ९ मधून तस्लिम मोबिन इनामदार यांनी अपक्ष म्हणून भरण्यात आलेले अर्ज माघारी घेतले. संदीप डेणखर यांची भाजपची उमेदवारी मात्र कायम आहे.
दरम्यान, प्रभाग क्रमांक ७ अ जागेसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून देविदास भाऊसाहेब कडू व नूतन घाणेकर या दोघांचेच अर्ज आले. त्यात घाणेकर यांनी माघार घेतली आहे. शुक्रवार (ता.२१) अर्ज माघारीची अंतिम मुदत असून त्यानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. २६ नोव्हेंबर रोजी उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह वाटप होणार आहे.
